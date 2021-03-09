الكاظمي: الحوار الوطني بإمكانه طي صفحة خلافات بغداد-أربيل

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، إن مبادرة الحوار الوطني بإمكانها حل كل الخلافات بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، وفق بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال الكاظمي، "يوم أمس اطلقنا مبدأ الحوار الوطني بعد اختتام زيارة قداسة البابا إلى العراق، طرحنا فكرة الحوار الوطني لكل العراقيين، قوى سياسية، فعاليات اجتماعية، مجتمع مدني، محتجين، ومعارضين للحكومة، ومستعدون للجلوس على طاولة الحوار من أجل مستقبل العراق".

وأضاف، أن "فكرة الحوار الوطني يمكن أن تسهم أيضًا في حل كل الأزمات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان فيما يخص العلاقة ما بين بغداد واربيل".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيريان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني قد رحبا بدعوة الكاظمي، الاثنين، وعبرا عن استعداد الإقليم للوصول إلى اتفاق شامل بشأن الخلافات العالقين بين الجانبين.

وأشار الكاظمي إلى أن "هذه الحكومة ومنذ اليوم الأول لتشكيلها هي حكومة أفعال وعليه يجب أن تعمل بكل قوة لعبور العراق إلى بر الأمان"، مبينا أن "الحكومة استطاعت تجاوز الكثير من الازمات التي ورثتها عن فترات سابقة ونجحت بتجاوزها بروح الصبر والتكامل والتكافل، ومع كل هذا مازال هناك تقصير، ومازالت هناك مشاريع تنتظر العمل والشروع بها".

وأردف، "اتمنى من السادة الوزراء جميعًا، أن نتوقف عند ما أنجزناه خلال الشهور السبعة الماضية، ما نجحنا فيه وما الذي يحتاج الى المزيد من العمل الدؤوب"، مشيرا إلى "أننا بحاجة الى تقييم انفسنا بعد سبعة شهور لنعرف أين أخطأنا وأين أصبنا، ونقيّم التجربة".

وقال الكاظمي إن "هذه الحكومة عليها مجموعة من الالتزامات، والتأسيس لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، وكذلك حماية الوضع الأمني وحماية الوضع الإقتصادي ومنعه من الإنهيار، لكن هذا لا يعفينا من الإلتزامات تجاه شعبنا".

وأفاد بأن "شهر رمضان على الابواب وادعو وزير التجارة الاهتمام بفئة الفقراء فيما يخص البطاقة التموينية، مضيفا أن "شريحة الفقراء واسعة في العراق، وفي بعض المناطق وبسبب وباء كورونا والتحديات الاقتصادية بدأت شريحة الفقراء تتسع، وعلى وزارة التجارة القيام بواجبها وتوفر المفردات بافضل طريقة وبما يحفظ كرامة المواطنين، فهي ليست منة بل واجب على الحكومة تجاه شعبها وعلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القيام بواجبها ايضا فيما يتعلق بالتزاماتها".

وأشار إلى أن "على وزيري التجارة والعمل وكل الوزارات العمل بكل جهدها من اجل دعم شريحة الفقراء لاسيما وان شهر رمضان على الابواب".