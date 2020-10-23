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الكاظمي: الحكومة ستعقد اجتماعات خاصة لتقييم الإصلاح

Category: سیاسة

Date: 2020-10-23T17:54:42+0000
الكاظمي: الحكومة ستعقد اجتماعات خاصة لتقييم الإصلاح

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الجمعة إن حكومته ستعقد اجتماعات خاصة لمتابعة مذكرات التفاهم الموقعة مع دول أوروبية ولتقييم سير خطة الإصلاح المالي والاقتصادي.

جاء حديث الكاظمي فور وصوله لبغداد قادماً من بريطانيا التي كانت آخر محطة في جولته الأوروبية التي شملت أيضا فرنسا وألمانيا.

وقال الكاظمي، وفق ما أورده مكتبه الإعلامي، "وقعنا مذكرات تفاهم في عواصم باريس وبرلين ولندن لتطوير العلاقات الاقتصادية والأمنية والثقافية".

وأشار إلى أن مباحثاته في الدول الأوروبية الثلاثة "تطرق الى الورقة البيضاء الخاصة بالإصلاح الاقتصادي والمالي، ودعم أوروبا لتطوير أداء الموسسات الاقتصادية في البلاد".

وطالب الكاظمي، وزارة الخارجية بمتابعة مذكرات التفاهم الموقع مع الدول الأوروبية الثلاثة.

وقال إن حكومته ستعقد اجتماعات خاصة كل ثلاثة أشهر لمتابعة مذكرات التفاهم الموقعة وثم تقييم عملية الإصلاح الخاصة بالورقة البيضاء.

وكان حكومة الكاظمي قد أرسلت مؤخراً خطة إلى البرلمان تتضمن إصلاح المؤسسات المالية والاقتصادية في البلاد في مسعى لتنويع مصادر الإيرادات.

وبدأت جولة الكاظمي الأوروبية يوم الأحد الماضي، وهي الأولى له منذ توليه منصبه في أيار/مايو الماضي.



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