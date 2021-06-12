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الكاظمي: الحكومة العراقية مكبلة بشكل كبير بسبب تقييد الموازنة المالية

Category: سیاسة

Date: 2021-06-12T10:47:53+0000
الكاظمي: الحكومة العراقية مكبلة بشكل كبير بسبب تقييد الموازنة المالية

شفق نيوز/ صرح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم السبت بأن حكومته الحالية التي يرأسها "مكبلة بشكل كبير بسبب تقييد الموازنة المالية" للعام 2021.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماعاً ضم مديري الدوائر الخدمية في محافظة ذي قار.

وقال الكاظمي خلال الإجتماع، إن مشاريع الاعمار والخدمات في محافظة ذي قار تأخرت لأعوام طويلة، وذلك بسبب الأزمات المتراكمة والمستمرة.

وأضاف: نحن اليوم أمام استقرار نسبي يجب أن نحافظ عليه ونستثمره للمضي بقوة نحو تقديم الخدمات لأهلنا في المحافظة واطلاق واكمال المشاريع العمرانية فيها.

الكاظمي أشار إلى أن "هناك مشاريع إستراتيجية مثل مطار الناصرية الذي وضعنا اليوم حجر الاساس للإنشاء والتأهيل ، ادعو الجميع للتعاون على إنجازه بأسرع وقت ممكن".

وتابع بالقول: المشاريع الكبيرة في محافظة ذي قار مثل مطار الناصرية قد تفتح المجال لاستثمارات عدة ومتنوعة في مجالات السياحة والنقل والتجارة.

وقال رئيس مجلس الوزراء: وجهنا بجرد المشاريع المتلكئة لمعالجتها، فأهالي الناصرية هم أهلنا ويستحقون منا كل الجهد والإخلاص، بعد سنوات الحرمان والمشاكل المتراكمة التي عانوا منها.

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