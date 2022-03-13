الكاظمي: الاعتداء الذي استهدف أربيل هو تعدٍ على أمن شعبنا

شفق نيوز/ وصف رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، يوم الاحد، القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل، بـ"الاعتداء على أمن شعبنا".

وقال الكاظمي في تغريدة له، "الاعتداء الذي استهدف مدينة اربيل العزيزة وروع سكانها هو تعدٍ على أمن شعبنا. تابعنا مع الأخ رئيس حكومة اقليم كردستان تطورات الموقف، وستقوم قواتنا الأمنية بالتحقيق في هذا الهجوم وسنتصدى لاي مساس بأمن مدننا وسلامة مواطنينا".

وبعد منتصف ليلة السبت، استهدفت عدة صواريخ مجهولة المصدر محيط القنصلية الامريكية في أربيل، استهدف بعضاً منها مبنى فضائية كوردستان 24 على طريق مصيف صلاح الدين.

ولم يسفر القصف عن أضرار بشرية، بحسب صحة الاقليم.

وأعلنت إدارة مطار اربيل الدولي، استمرار الرحلات الجوية في المطار، ولم تشهد توقفاً.

كما قالت وزارة النقل والاتصالات في الإقليم، إن حركة الطيران في مطار اربيل الدولي طبيعية، والمطار لم يصب بأي اذى نهائيا، ولم يتم استهدافه.

وأضافت أن الأخبار حول توقف حركة الطيران لا أساس لها من الصحة.

من جانبه، أكد مسؤول أميركي لوكالة رويترز للأنباء، عدم وجود قتلى في صفوف الجنود الأميركيين من جراء الهجوم بالصواريخ على مدينة أربيل.

وفيما قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن "اربيل لن تنحني للجبناء"، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن "أربيل تحت مرمى نيران الخسران والخذلان.. وكأن الكورد ليسوا عراقيين".