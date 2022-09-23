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الكاظمي: استقرار المنطقة له انعكاسات ايجابية على الوضع في العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-09-23T08:07:47+0000
الكاظمي: استقرار المنطقة له انعكاسات ايجابية على الوضع في العراق

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، استقرار المنطقة له انعكاسات ايجابية على الوضع في العراق.

وقال الكاظمي في مقابلة مع قناة العراقية الإخبارية الرسمية قبيل إلقائه كلمة خلال اجتماع الجمعية العامة في نيويورك، إنه "لدينا فرصة لبناء العراق وعلى الجميع تحمل المسؤولية في هذا المجال".

وأضاف أن "العراق نجح في تقريب وجهات النظر بين ايران والسعودية ودول أخرى نجحت بإعادة علاقتها مع بعض إثر ذلك".

وتابع الكاظمي بالقول "سنساهم في كلِّ شيءٍ يساعد في إستقرار المنطقة والحفاظ على كرامة شعوبها".

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