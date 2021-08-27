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الكاتب والصحفي سرمد الطائي يصدر توضيحا حول انباء اعتقاله في أربيل

Category: سیاسة

Date: 2021-08-27T12:44:05+0000
الكاتب والصحفي سرمد الطائي يصدر توضيحا حول انباء اعتقاله في أربيل

شفق نيوز/ أفاد الكاتب والصحفي العراقي البارز سرمد الطائي يوم الجمعة أنه قصد أحد مركز الشرطة في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان لتسجيل شكوى إثر تهديدات تعرض لها مؤخرا هو واصدقاؤه.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت تسجيلاً فيديوياً يظهر فيه الطائي وهو يستقل مع عنصر أمن سيارة للشرطة في اربيل، زاعمة أنه تم إلقاء القبض عليه.

وأوضح الطائي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، قائلاً إن "الفيديو المنشور كان خلال مراجعة اعتيادية لمركز شرطة عنكاوا. لتثبيت تهديدات وردت ضدي وضد اصدقائي والمحبين".

وأضاف "هي تهديدات تاتي بدوافع تعرفونها. والمواجهة لن تنتهي مع أعداء الحرية".

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