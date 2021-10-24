القوى الكوردية تنتظر تسمية "الكتلة الأكبر شيعياً" لحسم تحالفاتها لتشكيل الحكومة

شفق نيوز/ كشف القيادي في الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، المرشح الفائز بالانتخابات البرلمانية جمال كوجر، اليوم الأحد، عن موعد حسم القوى السياسية الكردية تحالفاتهم السياسية لغرض تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال كوجر، لوكالة شفق نيوز، إن "القوى السياسية الكوردية، لم تحسم موقفها بخصوص التحالفات مع القوى السياسية الاخرى، لغرض تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لغاية الآن"، مضيفا أنها "تنتظر حالياً حسم أزمة تحديد الكتلة الأكبر داخل البيت الشيعي".

وبين انه "بعد تحديد الكتلة الأكبر داخل البيت السياسي الشيعي، والتي ستكون هي مكلفة بمهام تشكيل الحكومة الجديدة، سيكون هناك حوار وتفاوض بين القوى السياسية الكوردية وهذه الكتلة، كما هناك رغبة سياسية كوردية، بتوحد موقف البيت الكوردي خلال التفاوض على تشكيل الحكومة الجديدة في الفترة المقبلة".

وكان تحالف الفتح الذي يضم غالبية الفصائل الشيعية المسلحة بالعراق، قد أعلن رفضه النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة، فيما يواصل أنصاره المعتصمين عند بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد، التلويح بالتصعيد ما لم تتبع المفوضية آلية العد اليدوي لمحطات الاقتراع.

ووفق النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية فقد حصد تحالف الفتح 14 مقعدا، فيما كان قد حل ثانيا في الانتخابات السابقة (2018) برصيد 48 مقعدا.