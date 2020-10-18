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القوى العراقية توصد باب عزل الحلبوسي: أمامنا أزمة

Category: سیاسة

Date: 2020-10-18T14:19:49+0000
القوى العراقية توصد باب عزل الحلبوسي: أمامنا أزمة

شفق نيوز/ رد تحالف القوى العراقية الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الاحد، على انباء افادت بمحاولات بعض الجهات السياسية سحب الثقة عن الاخير، مشيراً الى أنها "لا تخلو من الضغوطات والمزايدات".

وقال نائب رئيس كتلة تحالف القوى في البرلمان رعد الدهلكي لوكالة شفق نيوز، إن "مسألة سحب الثقة عن رئيس مجلس النواب دائماً تتكرر ليس في هذه الدورة البرلمانية، إنما في دورات أخرى"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد أي مبرر لسحب الثقة عن الرئيس محمد الحلبوسي".

وأضاف أن "هدف بعض الجهات السياسية من سحب الثقة عن رئيس البرلمان لا تخلو من الضغوطات والمزايدات السياسية وليس أكثر من ذلك".

وبين الدهلكي، أن "الوضع الاقتصادي والصحي في البلاد صعب جداً"، مشدداَ أن "على الجميع تدارك الامر والبحث عن حلول للازمة قبل الذهاب إلى الملفات السياسية".

وتناولت بعض وسائل الاعلام تقارير اخبارية تحدثت عن محاولات بعض القوى السياسية "الشيعية" سحب الثقة عن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.


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