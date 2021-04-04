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القوى العراقية تبارك زيارة الكاظمي للإمارات.. العراق دفع ثمن عزلته

Category: سیاسة

Date: 2021-04-04T11:01:39+0000
القوى العراقية تبارك زيارة الكاظمي للإمارات.. العراق دفع ثمن عزلته

شفق نيوز/ أعلنت كتلة القوى العراقية، يوم الأحد، تأييده ومباركته للزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الإمارات بعد زيارته للسعودية، فيما أشارت إلى إن العراق دفع ثمن عزلته عن المجتمع العربي في السنوات الماضية.

وقال نائب رئيس الكتلة رعد الدهلكي لـوكالة شفق نيوز، إن "فتح الجسور والتواصل إلى العمق العربي وعودة العراق إلى المجتمع العربي شيء مهم، خصوصا إن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الإمارات بعد زيارته إلى السعودية تعزز أمن واستقرار العراق والمنطقة العربية".

وأضاف إن "العراق يحتاج إلى الدول العربية، كما هي تحتاجه، كل منهما يحتاج الاخرى"، مشيرا إلى إن "العراق يستطيع أن يلعب دوراً كبيراً في المحيط الاقليمي والعربي، فانه دفع ثمن عزلته عن المجتمع العربي في السنوات الماضية".

وتابع الدهلكي، إنه "اصبح واضح للجميع إن الدول العربية لا تستطيع العيش في أمان دون استقرار امن واقتصاد العراق".

وبين الدهلكي، "نأمل إن تكون هناك زيارات أخرى لرئيس الوزراء والمسؤولين العراقيين إلى مصر والأردن دول العربية الاخرى والانفتاح على الجميع".

ويجري رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، زيارة رسمية الى دولة الامارات العربية المتحدة، يبحث فيها تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين البلدين، الى جانب بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه الزيارة عقب أخرى أجراها الكاظمي إلى السعودية التقى فيها ولي العهد محمد بن سلمان، وبحث الجانبان التعاون في شتى المجالات مع توقيع عدد من مذكرات التفاهم وإبرام اتفاقيات ثنائية.

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