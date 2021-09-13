القوى الشيعية تجتمع في منزل حمودي لمناقشة ملف واحد

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع عن عقد القوى الشيعية مساء يوم الاثنين اجتماعا في منزل رئيس مجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي بالعاصمة بغداد لمناقشة الانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوى السياسية الشيعية تعقد اجتماعا حاليا في منزل رئيس مجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي بحضور رؤساء الكتل السياسية او من يمثلها".

وأضاف، أن "الاجتماع يناقش الوثيقة التي صدرت من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن التأكيد على نزاهة الانتخابات وإعلان النتائج بعد ساعات من انتهاء عملية التصويت".

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع لا يزال منعقدا (حتى لحظة إعداد الخبر).