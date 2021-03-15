القوى السياسية تتوصل لاتفاق على مادتين في قانون المحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ أفاد مصدر برلماني، يوم الاثنين، بتوصل القوى السياسية إلى اتفاق على تمرير مادتين من قانون المحكمة الاتحادية العليا، فيما لا يزال الخلاف مستمراً على المادة 12 من القانون.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوى السياسية اتفقت على تمرير المادتين (2 و3) من قانون المحكمة الاتحادية، إلا أنها لم تتفق حتى الان على المادة (12) المتعلقة بتصويت اعضاء المحكمة بالأغلبية او الثلثين او الاجماع في القضايا والدعاوى الخلافية".

وبين ان "الاجتماعات مستمرة ومتواصلة من أجل الوصول الى حلول واتفاق حول المادة (12) من قانون المحكمة الاتحادية، وفي حال عدم التوصل الى حلول، سيمرر البرلمان المادتين فقط خلال جلسة اليوم".

وفي وقت سابق اليوم، أخفقت الكتل البرلمانية في التوصل إلى اتفاق على المواد الثلاث المختلف عليها بقانون المحكمة الاتحادية.

واضطرت رئاسة مجلس النواب، على تحديد الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين، موعدا جديدا لعقد جلسة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، بعد عدم تحقيق النصاب القانوني للجلسة التي كان مقرر عقدها في الساعة 11 صباحا.

وانتهى اجتماع هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية، الذي عقد ظهر اليوم، بعدم التوصل إلى اتفاق على المواد الثلاث المختلف عليها بقانون المحكمة الاتحادية.

وفي هذا الصدد، أفاد مصدر برلماني، لوكالة شفق نيوز، بأن "الفقرات الخلافية في قانون المحكمة الاتحادية، تسببت بمقاطعة عدد من الكتل للجلسة بسبب إدراج القانون للتصويت".

وبهذه الأثناء، عقد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اجتماعاً آخر مع رؤساء الكتل السياسية للاتفاق على مواد قانون المحكمة الاتحادية داخل مقر كتلة الحكمة النيابية.