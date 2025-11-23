القوى السنية تجتمع في منزل الخنجر لبحث "الاستحقاقات"

شفق نيوز– بغداد

انطلقت، مساء اليوم الأحد، اجتماع قادة القوى السياسية السنية في منزل رئيس تحالف "السيادة" خميس الخنجر بالعاصمة بغداد، لبحث الاستحقاقات المقبلة بعد الانتخابات.

وأعلن الخنجر، خلال مؤتمر صحفي، على هامش الاجتماع، أن اللقاء الذي ضم قادة الكتل السنية الفائزة في الانتخابات، يهدف إلى وضع خارطة طريق تُسرّع اختيار الرئاسات وتؤدي إلى ولادة حكومة عراقية قوية.

وقال الخنجر إن الحوار الجاري "جدي وحقيقي"، مؤكداً أنه سينتج عن النقاشات بيان رسمي بعد الانتهاء منها. وأضاف أن هناك "تنسيقاً مستمراً مع إقليم كوردستان" ضمن الجهود الرامية لضمان موقف موحد وتحقيق مصالح المكون السني في المرحلة المقبلة.

ويأتي الاجتماع استجابة لدعوة أطلقها الخنجر أمس السبت، حيث دعا في تغريدة على منصة "إكس" رؤساء التحالفات والأحزاب الفائزة إلى لقاء مشترك، قائلاً إن الدعوة تأتي "انطلاقا من أهمية وحدة الصف، والسعي إلى موقف جامع يُحقق تطلعات ومطالب ومصالح أهلنا في جميع محافظاتنا"، مؤكداً أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة استحقاقات المرحلة المقبلة.

وكان الخنجر قد شدد الثلاثاء الماضي على أن أبناء المكون السني يطالبون بدولة "عادلة" في العراق، داعياً إلى تحسين الواقع الاقتصادي في البلاد.