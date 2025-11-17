القوائم النهائية للأحزاب والمرشحين و"كوتا المكونات" الفائزين بالانتخابات التشريعية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء اليوم الاثنين، عن القوائم النهائية للفائزين بالتصويتين الخاص والعام من الأحزاب والمرشحين و"الكوتا" الخاصة بالأقليات.

وتنشر وكالة شفق نيوز، قوائم الأصوات الكلية التي أحرزتها الأحزاب المتنافسة في الانتخابات البرلمانية، في بغداد وعموم المحافظات العراقية بالإضافة إلى محافظات إقليم كوردستان.

وكذلك المرشحين الفائزين عن الكتل والكيانات السياسية، بالإضافة إلى "كوتا المكونات" والتي نرفقها أدناه.

ومساء اليوم الاثنين، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية للاقتراعين الخاص والعام ولجميع الأحزاب والكيانات السياسية.