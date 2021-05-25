القوات الامنية تشتبك مع المتظاهرين في ساحة التحرير

شفق نيوز/ أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، يوم الثلاثاء، بحصول مناوشات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مشيراً إلى إصابة خمسة من المتظاهرين والقوات الأمنية بجروح.

وقال المراسل أن القوات الأمنية حاولت حصر تواجد المتظاهرين في حديقة الأمة التي تتوسط منطقة الباب الشرقي حيث تقع ساحة التحرير، مركز التظاهرات الرئيسي في بغداد، مشيراً إلى أن بعض المتظاهرين ردوا على ذلك برشق القوات بالحجارة.

واشار الى ان قوات حفظ القانون ردت على ذلك بإطلاق القنابل الصوتية والدخانية، كما قامت بتفريق المتظاهرين القادمين من جهة ساحة الطيران نحو ساحة التحرير، مبينا أن المناوشات أسفرت عن اصابة اثنين من المتظاهرين فيما أصيب ثلاثة من عناصر القوات الأمنية.

وأضاف أن هناك عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوات الامنية في ساحه التحرير.

وكان مراسلنا قد أفاد في وقت سابق، بوصول تعزيزات أمنية إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، فيما قامت قوات حفظ القانون بتطويق المتظاهرين ومنعهم من الوصول إلى جسر الجمهورية.

وذكر المراسل أن قوات حفظ القانون أبعدت المتظاهرين عن جسر الجمهورية وصولاً إلى نصب الحرية، وقامت بتطويقهم في محيط حديقة الأمة لإبعادهم عن المطعم التركي وساحة التحرير.