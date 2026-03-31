القنصل الإيراني لدى النجف: إسرائيل تسعى لشراء أراضٍ عراقية ضمن مشروعها الاستعماري

قال القنصل الإيراني في النجف سعيد سيدين، ‏يوم ‏الثلاثاء، إن إسرائيل تسعى لشراء قطع أراضِ في منطقة ‏ذي ‏الكفل بمحافظة بابل العراقية.‏

وذكر سيدين في حديث لوكالة شفق نيوز، أن إيران تواجه ‏مشروع ‏‏"إسرائيل الكبرى" الذي تصر مع الولايات المتحدة ‏على ‏تحقيقه في المنطقة، مبيناً أن مسألة شعار إسرائيل "من النيل ‏إلى ‏الفرات" ليس مجرد شعار، بل تم تأكيده من خلال ‏الخريطة ‏المرسومة على ملابس الجنود الإسرائيليين.‏

وأضاف أن إسرائيل تنظر إلى العراق بـ"نظرة استعمارية" ‏كون ‏الأراضي العراقية هي جزء من مشروع "إسرائيل الكبرى" ‏في ‏المنطقة.‏

وأوضح سيدين، أن "إسرائيل تعتزم شراء قطع أراضي في ‏منطقة ‏ذي الكفل بمحافظة بابل منذ زمن بعيد"، مبيناً أن ‏المرجع الديني ‏الراحل جعفر كاشف الغطاء منع حصول هذا المشروع وأصدر ‏فتوى ‏عام 1938 بحرمة هذه الأراضي على اليهود.‏

وأشار إلى أن "أرض العراق هي من ضمن أهداف ‏إسرائيل ‏والدليل قيامها بقصف مقرات الحشد الشعبي بعد ‏استهداف إيران ‏بيوم واحد، رغم عدم قيام الحشد بأي استهداف لإسرائيل".‏

وتابع أن "الحشد الشعبي من أهم نقاط القوة في العراق ولهذا ‏يتم ‏قصف مقراته مثلما تم قصفها في العام 2014، رغم أن الحشد قوة ‏عسكرية ‏قانونية ضمن إطار القانون"، بحسب قوله.‏

وتعرضت مقرات ومواقع الحشد الشعبي في عدد من المحافظات العراقية لعشرات الضربات الجوية بطائرات مسيرة وطائرات مقاتلة ما أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا وإصابة آخرين منذ اندلاع الحرب بين أميركا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.