القنصل الإيراني بالبصرة: لم نستهدف القواعد الأميركية في العراق لغاية الآن

شفق نيوز- البصرة

أكد القنصل الإيراني في محافظة البصرة، علي عابدي، مساء اليوم الأحد، أن القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة تعد أهدافاً لبلاده، إلا أنه بين عدم استهدافها في العراق لغاية الآن.

وذكر عابدي لوكالة شفق نيوز، أن "العراق بلد محتل من قبل الولايات المتحدة، وأن الحكومة العراقية لا تمتلك السيطرة الكاملة على أجوائها أو القواعد العسكرية الموجودة على أراضيها وكل سيادته بيد الأميركان".

وأضاف القنصل الإيراني، أن "القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة تعد أهدافاً للصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية"، مشيراً إلى أن "هذه القواعد كانت منطلقاً لشن الهجمات العسكرية على إيران".

وتابع، أن "الحكومة الإيرانية تعرف أن العراق لا يمتلك سيطرة على القواعد الأميركية أو أجواءه"، مبيناً أنه "حتى هذه اللحظة لم يتم استهداف القواعد الأميركية في العراق".

وأكد أن "طهران ما زالت تتريث طالما لم تنطلق هجمات على إيران من داخل الأراضي العراقية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت ما تُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، تنفيذ 24 عملية عسكرية استهدفت مواقع داخل البلاد وخارجها في غضون يوم واحد، وسط تصاعد غير مسبوق في حدة الهجمات التي تطال قواعد ومطارات دولية.

وصعّدت الفصائل المسلحة من وتيرة استهدافاتها التي شملت مطارات بغداد وأربيل والسليمانية، بالتزامن مع المواجهة العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والتي اندلعت منذ 28 شباط/ فبراير الماضي ولا تزال مستمرة حتى الآن.

وتأتي هذه العمليات في وقت تشهد فيه الأجواء العراقية استنفاراً أمنياً كبيراً، وسط مخاوف من تحول الساحة المحلية إلى منطلق لتصفية حسابات إقليمية أوسع.