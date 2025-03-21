القنصلية العراقية في إسطنبول تتعرض لهجوم مسلح

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، مساء الجمعة، تعرض القنصلية العراقية في مدينة اسطنبول التركية، إلى هجوم مسلح وإطلاق نار على مبناها.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مبنى القنصلية العراقية في إسطنبول، تعرض عند الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة، لإطلاق نار من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية، حيث استخدموا سلاحاً من نوع (كلاشينكوف) وأطلقوا ثماني رصاصات على واجهة المبنى قبل أن يلوذوا بالفرار".

وأضافت أن "القنصل العام العراقي وممثلي القنصلية توجهوا إلى الموقع للوقوف على تفاصيل الحادث، حيث قامت السلطات الأمنية التركية بإغلاق الشارع المحيط بالقنصلية وشرعت في إجراءات التحقيق وجمع الأدلة، وذلك بحضور ممثلي البعثة الدبلوماسية العراقية".

وأكدت وزارة الخارجية، بحسب البيان، متابعتها المستمرة مع الجهات التركية المختصة لضمان كشف ملابسات الحادث ومحاسبة الجناة، مشددة على ضرورة "تعزيز التدابير اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية وفقاً للاتفاقيات الدولية".