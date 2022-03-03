القنصلية الروسية في البصرة تتلقى طلبات تطوع من عراقيين للمشاركة في غزو أوكرانيا

شفق نيوز/ أعلنت القنصلية العامة لروسيا الاتحادية في البصرة، يوم الخميس، عن استمرارها بتلقي طلبات من مواطنين عراقيين للانضمام إلى صفوف الجيش الروسي للمشاركة في غزو أوكرانيا.

وذكرت القنصلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها مستمرة "بتلقي طلبات الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة الروسية التي تقوم بعملية عسكرية ضد النظام النازي في اوكرانيا المدعوم من طرف أميركا وحلفائها من الناتو".

واضافت "وبهذا الصدد نود إبلاغكم بأن القوات الروسية لديها القوة الكافية لحل هذه المشكلة. نشكركم على التفاهم و التضامن معنا".

ومساء يوم أمس الأربعاء، قال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه تم رفع صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منطقة الجادرية تحديداً بالشارع المؤدي الى جامعة بغداد وسط العاصمة، وبالقرب من مقر تابع لحركة عصائب أهل الحق، مشيراً إلى أن الصورة حملت تعليقاً باللغة الانجليزية جاء فيه (We Support Russia) والتي تعني (نحن ندعم روسيا) في إشارة للأحداث الجارية حالياً في أوكرانيا، كما ذيلت الصورة بتوقيع حمل عنوان (اصدقاء الرئيس).

وبعد تعليق الصورة، انتشرت قوات امنية تابعة للواء رئاسة الجمهورية- فوج المشاة الأول، واخرى تابعة للعصائب في المكان.

واليوم وجهت السلطات الأمنية العراقية قواتها بمنع رفع الصور الرئيس الروسي في الأماكن العامة وذلك بعد تعليق صور فلاديمير بوتين يوم أمس في العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني مسؤول وكالة شفق نيوز، بأن "توجيهات صدرت من المراجع العليا تمنع تعليق صور الرئيس الروسي ضمن جميع قواطع المسؤولية في بغداد وباقي المحافظات".