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القنصلية الامريكية في اربيل تتوشح بالعلم الأوكراني

Category: سیاسة

Date: 2022-03-01T19:00:01+0000
القنصلية الامريكية في اربيل تتوشح بالعلم الأوكراني

شفق نيوز/ نظمت القنصلية الامريكية في عاصمة اقليم كوردستان اربيل، مساء اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية مع الشعب الأوكراني، كما اتشحت جدرانها بالعلم الأوكراني، احتجاجاً على الغزو الروسي.

وقالت القنصلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "كادر القنصلية وقف، اليوم، دقيقة صمت في خطوة تضامنية مع الشعب الاوكراني،  كما توشحت جدران القنصلية باللونين الأزرق والأصفر (لونيّ العلم الأوكراني)".

وأضافت أن "الولايات المتحدة ستواصل دعمها لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي المُبيّت والمستفَز وغير المبرّر".

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ فجر يوم الخميس 24 شباط/ فبراير الماضي، اقتحم الحدود الأوكرانية ويواصل تقدمه لليوم السادس احتلال المدن والأراضي الأوكرانية، وهو ما أثار ردود فعل دولية حيث تم فرض عقوبات اقتصادية مشددة على موسكو.

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