القنصلية الامريكية في اربيل: الهجمات الايرانية على اقليم كوردستان خرق جديد للسيادة العراقية

شفق نيوز/ طالبت القنصلية الاميركية العامة في اربيل، اليوم الاثنين، إيران بإيقاف هجماتها على مقار الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة في اقليم كوردستان والكف عن خرق السيادة العراقية.

وجاء في بيان للقنصلية الامريكية العامة في اربيل، ورد لوكالة شفق نيوز، ان الليلة الماضية شهدت خرقا آخر للسيادة العراقية من قبل ايران من خلال شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تعرض حياة المواطنين الأبرياء الى الخطر وتسبب بتدمير البنى التحتية العراقية، مشددة على وجوب توقف هذه الهجمات الغاشمة على اقليم كوردستان.

وكانت مصادر أمنية، كشفت لوكالة شفق نيوز، فجر الاثنين، تعرض العاصمة أربيل وقضاء كويسنجق لقصف صاروخي استهدف مقار أحزاب معارضة، ومخيماً للاجئين الإيرانيين.

من جهتها قالت قناة "قدس برس"، التابعة للحرس الثوري، "لقي 26 شخصاً من المعارضين الكورد مصرعهم جراء الهجمات بالصواريخ الموجهة وبالطائرات المسيرة".

وعقب القصف، أطلقت القنصلية الأميركية في أربيل صفارات الإنذار.

وكان السفير الإيراني لدى بغداد، محمد آل صادق، قال في وقت سابق أمس الأحد، إن إيران طالبت الحكومة العراقية بضرورة ضبط الحدود في إقليم كوردستان مع إيران لمنع دخول المسلحين الكورد المعارضين.

وأضاف آل صادق، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء "تسنيم"، "طالبنا بنزع سلاح عناصر الفصائل الإيرانية المعارضة في إقليم كوردستان وإعادتهم إلى المخيمات كلاجئين".

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة إقليم كردستان عن قصف صاروخي إيراني على قضاء "كوية" في أربيل.