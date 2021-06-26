"القمة الثلاثية" ترجئ جلسة البرلمان العراقي

شفق نيوز/ أفاد مصدر نيابي، السبت، بإرجاء جلسة مجلس النواب (البرلمان) العراقي المقررة غداً بسبب الانشغال بالقمة الثلاثية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن ""رئاسة مجلس النواب أبلغت الكتل النيابية وأعضاء البرلمان بتأجيل موعد انعقاد الجلسة من يوم غد الأحد إلى الاثنين".

وأوضح أن "الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل السياسية سيكونون منشغلين باجتماع القمة الثلاثية في بغداد".

ومن المرتقب أن تعقد القمة الثلاثية غداً الأحد في بغداد وتجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وكانت القمة قد أرجئت مرتين نتيجة التوترات الأمنية التي شهدتها الأردن في نيسان/أبريل، وحادث تصادم قطارين في مصر في 26 آذار/مارس.

والقمة المرتقبة هي الثانية من نوعها؛ إذ انعقدت أول قمة في آب/أغسطس الماضي بالعاصمة الأردنية عمان.

وشكلت البلدان الثلاثة مجلساً تنسيقاً مشتركاً على ضوء نتائج القمة الثلاثية الأولى.

وأبرمت البلدان الثلاثة اتفاقات اقتصادية مشتركة وأخرى ثنائية فيما بينها تتمحور في الغالب حول الطاقة والتجارة والاستثمار.