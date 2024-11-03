"لحين حسم الدعوى".. القضاء يوقف قرار اقالة الكروي من رئاسة مجلس محافظة ديالى (وثيقة)

شفق نيوز/ أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، أمرا ولائيا بإيقاف قرار إقالة عمر الكروي من منصب رئيس مجلس محافظة ديالى.

ووفقا للقرار الصادر عن المحكمة والمُذيِّل بتوقيع رئيسها المستشار عثمان سلمان العبودي بتاريخ الثالث من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، فإن المحكمة وجدت شروط اصدار الامر الولائي متوافرة وعليه قررت ايقاف تنفيذ القرارين المتصمنين اقالة الكروي من منصبه.

وقرر المستشار إيقاف قراري الاقالة لحين حسم الدعوى لطالب الأمر الولائي.

وكان مجلس محافظة ديالى، صوت في 29 تشرين الأول أكتوبر المنصرم على إقالة رئيسه عمر الكروي، وذلك عقب جلسة استجواب طارئة.

وعقب ذلك بيومين انتخب المجلس نزار اللهيبي رئيساً جديداً خلفاً للمقال عمر الكروي.

قرار الإقالة جاء بعد حراك سياسي لإزاحة الكروي من منصبه الذي تسنمه في الأول من آب أغسطس الماضي.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز فإن الإقالة جاءت بعد خلافات عصفت بالمجلس لتمرير مديري وحدات إدارية جدد.

انتخاب الكروي التابع لتحالف السيادة جاء بعد أشهر من التجاذبات السياسية، خلص لإتفاق انفرط عقده بعد نحو شهرين.