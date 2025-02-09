القضاء يصدر أمرًا ولائيًا بإيقاف إجراءات إقالة رئيس مجلس محافظة بغداد ويعيده لمنصبه

شفق نيوز/ أصدرت محكمة القضاء الإداري، صباح اليوم الأحد، أمرًا ولائيًا يقضي بإيقاف إجراءات إقالة رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي، واعادته الى منصبه.

ووفقا لكتاب رسمي صادر عن المحكمة ومُذيَّلٌ بتوقيع رئيسها المستشار عثمان سلمان العبودي بتاريخ التاسع من شهر شباط الجاري، فقد قررت المحكمة وبالاتفاق ايقاف اجراءات اقالة طالب الامر الولائي "عمار حسين مطلك" من منصب رئيس مجلس محافظة بغداد لحين حسم الدعوى المرقمة (961/ق/2025) استناداً لأحكام المادتين (151، 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 قراراً قابلاً للتظلم أمام هذه المحكمة.

وصوّت مجلس محافظة بغداد، مساء يوم الخميس الماضي، على إقالة رئيسه عمار القيسي، بالأغلبية المطلقة للأعضاء بعد عدم القناعة على أجوبته في جلسة استجوابه.

وصوّت مجلس محافظة بغداد ايضا في جلسة عقدها، يوم أمس السبت، على انتخاب "عمّار الحمدني" رئيساً للمجلس خلفاً للمقال "عمار القيسي"، وذلك بأغلبية أصوات الأعضاء الحضور.