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القضاء يصدر مذكرة قبض بحق محافظ صلاح الدين المقال عمار الجبر

Category: سیاسة

Date: 2022-06-09T16:38:39+0000
القضاء يصدر مذكرة قبض بحق محافظ صلاح الدين المقال عمار الجبر

شفق نيوز / أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الخميس، مذكرة قبض وتحري بحق محافظ صلاح الدين المقال، عمار الجبر.

وجاء في المذكرة الصادرة، عن محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الثانية، التي وردت لوكالة شفق نيوز، تخويل "أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة، بالقبض على (عمار جبر خليل عبد الحميد الجبوري)".

ونوهت المذكرة، إلى نوع الجريمة والمادة القانونية المستندة إليه هي "طلب مبالغ مالية مقابل الإخلال بواجبات الوظيفة وفقاً للقرار 160 لسنة 1983 المعدل".

وصوّت مجلس النواب العراقي، يوم 19 آيار 2022، على إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري، بالأغلبية المطلقة.

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