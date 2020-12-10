القضاء يصادق على شمول وزير عراقي سابق بإجراءات البعث لإنتمائه للحزب

شفق نيوز/ صادقت محكمة التمييز الاتحادية، على شمول نعيم ثجيل الربيعي وزير الاتصالات السابق بإجراءات الهيئة العليا للمساءلة والعدالة لإنتمائه الى حزب البعث المنحل الذي قاد العراق لقرابة اربعة عقود واسقطته الولايات المتحدة الامريكية في العام 2003.

واستندت المحكمة في قرارها على ان الوزير السابق في الحكومة الاتحادية المستقيلة كان يشغل منصب "عضو فرقة" في الحزب، وبإعتراف منه كما هو مدون بسيرته الذاتية في العام 2004.

وكان ثجيل قد قدم طعنا سابقا بعد ان رفع برلمانيون دعوى ضده الا انه بالقرار الانف قد قد نقض الطعن.