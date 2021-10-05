سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حيدر الملا خارج السباق.. القضاء الانتخابي يرد الطعن المقدم من قبله

Category: سیاسة

Date: 2021-10-05T09:48:22+0000
حيدر الملا خارج السباق.. القضاء الانتخابي يرد الطعن المقدم من قبله

شفق نيوز/ ردت الهيئة القضائية الانتخابية في محكمة التمييز اليوم الثلاثاء الطعن المقدم من المرشح عن تحالف "تقدم" حيدر الملا.

وصادقت الهيئة على قرار مجلس المفوضين الذي قضى باستبعاده، وفقا لمصدر قضائي.

وقرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الجمعة، استبعاد المرشح عن تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي من الانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة.

واستند قرار الاستبعاد إلى المادة 14 من نظام الحملات الانتخابية الذي ينص على أنه "يحظر على كل مرشح حزب او تحالف سياسي مشارك في الانتخابات أن يضمن حملاته الانتخابية افكارا تدعو إلى اثارة العنف والكراهية والنعرات القومية او الدينية او الطائفية او التكفيرية او القبلية او الاقليمية".

واتخذ القرار بناء على شكوى تقدم بها عضو لجنة الأمن والدفاع محمد الكربولي بعد الاستماع إلى تسجيل صوتي للملا ورد فيه عبارات نابية والاشادة بالتطبيع مع إسرائيل والتهجم على النظام السياسي.

related

مثال الآلوسي يعلق على إصدار مذكرة قبض بحقه

Date: 2021-09-26 08:06:01
مثال الآلوسي يعلق على إصدار مذكرة قبض بحقه

العراق يكشف عن مئات قضايا الفساد بحق متهمين في الخارج

Date: 2019-06-23 10:40:04
العراق يكشف عن مئات قضايا الفساد بحق متهمين في الخارج

باحث: مليشيات إيران جعلت العراق منطلقاً لضرب السعودية

Date: 2019-09-28 10:15:32
باحث: مليشيات إيران جعلت العراق منطلقاً لضرب السعودية

العراق يحدد موقفه من التطبيع مع اسرائيل

Date: 2020-02-08 12:47:58
العراق يحدد موقفه من التطبيع مع اسرائيل

عبر الانتربول.. العراق يجلب ضابطاً متهماً بسرقة الرواتب من تركيا

Date: 2021-07-12 18:35:47
عبر الانتربول.. العراق يجلب ضابطاً متهماً بسرقة الرواتب من تركيا

اجتماع مرئي بين الكاظمي وبن سلمان ينتهي بالاتفاق على 9 بنود

Date: 2020-11-10 18:43:59
اجتماع مرئي بين الكاظمي وبن سلمان ينتهي بالاتفاق على 9 بنود

ماكرون يزور العراق

Date: 2020-08-31 12:26:29
ماكرون يزور العراق

الحكومة العراقية تحظر السفر الى بلدان وتعيد فرض القيود على عدة مرافق

Date: 2020-12-22 13:44:10
الحكومة العراقية تحظر السفر الى بلدان وتعيد فرض القيود على عدة مرافق