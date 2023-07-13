القضاء يستقدم بطريرك الكلدان لويس ساكو

شفق نيوز/ أصدرت السلطة القضائية العراقية، يوم الخميس، أمراً يقضي باستقدام بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم لويس روفائيل ساكو.

وبحسب كتاب رسمي صادر من رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد صدر قرار من قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النشر والاعلام بتبليغ "المتهم لويس روفائيل موشي" والساكن في منطقة المنصور ببغداد بالمثول أمام المحكمة.

وفي غضون ذلك؛ علمت وكالة شفق نيوز؛ إن أمر الاستقدام جاء على خلفية شكوى تقدم بها زعيم فصيل بابليون المنضوي في الحشد الشعبي ريان الكلداني.