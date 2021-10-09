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القضاء يدخل على خط الخروق الانتخابية في يوم الاقتراع

Category: سیاسة

Date: 2021-10-09T12:23:32+0000
القضاء يدخل على خط الخروق الانتخابية في يوم الاقتراع

شفق نيوز / أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، يوم السبت، تخويل محاكم التحقيق في محافظات البلاد كافة باتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع اللجان الأمنية للنظر في الشكاوى والاخبارات عن المخالفات في يوم الاقتراع.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس القضاء الأعلى وبإشراف مباشر من السيد رئيس المجلس قرر تخويل محاكم التحقيق في محافظات البلاد كافة وبما في ذلك محافظات اقليم كردستان العراق وهي متكونة من قاضي وعضو ادعاء عام بتلقي الشكاوى والاخبارات من اللجان الأمنية في هذه المحافظات عن الجرائم والمخالفات التي قد ترتكب في يوم الاقتراع، واتخاذ الإجراءات القانونية المباشرة بخصوصها".

وأوضحت، أن "هذه اللجان تعمل بإشراف لجنة مركزية في كل محافظة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية اثنين من نوابه ومدعي عام المنطقة الاستئنافية بإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى إشراف السادة رئيس الإدعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي".

وبينت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، أن "هذا الإجراء جاء لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية يوم غد العاشر من تشرين الأول".

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