القضاء يبرئ يزن مشعان الجبوري من جميع التهم

شفق نيوز/ قرر القضاء العراقي إخلاء سبيل الأمين العام لحزب الوطن يزن الجبوري، نجل السياسي المعروف مشعان الجبوري.

وأعلن الحزب في بيان مقتضب، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إطلاق سراح يزن مشعان الجبوري و إسقاط التهم الموجه ضد.

وفي 27 تشرين الثاني، أصدر القضاء العراقي، أمراً بتوقيف يزن مشعان الجبوري، على خلفية تسجيل صوتي مُسرّب له، كان يتحدث فيه عن عمولات مالية وصفقات فساد.

وأعلن يزن الجبوري، استعداده للتحقيق وفحص البصمة الصوتية المتداولة مع صوته، وأكد أن الصوت المتداول "مفبرك" من قبل جهات لديها خلافات سياسية.