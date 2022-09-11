القضاء يبرأُ نجل أثيل النجيفي من تهم موجهة إليه

شفق نيوز/ اصدر القضاء العراقي، اليوم الأحد، حكما بتبرئة نجل محافظ نينوى الأسبق اثيل النجيفي من التهم المنسوبة إليه

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن القضاء قام بتبرئة عبدالله النجيفي من تلك التهم والتي سبق ان صدر بحقه أمر قبض منذ 2020 واكتساب الحكم للدرجة القطعية.

وكان القضاء قد أصدر مذكرة قبض بحق عبدالله النجيفي خلال عمليات الصدمة التي شُنّت في بعض المحافظات الخاصة بمتابعة تهريب سعات الانترنت إلا أن التهم لم تثبت رسميا بحق النجيفي.

واعتبر مراقبون أمر القبض يحمل طابعاً سياسياً للضغط على أُسرة النجيفي خاصة أن والده اثيل النجيفي وعمه رئيس البرلمان الاسبق اسامة النجيفي.

وسبق ان رشح عبدالله النجيفي ضمن الانتخابات النيابية الماضية عن الدائرة الثامنة في مدينة الموصل.