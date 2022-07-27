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القضاء يبرئ الملا من 576 شكوى.. بينها أقامها الحشد الشعبي ضده

Category: سیاسة

Date: 2022-07-27T09:42:23+0000
القضاء يبرئ الملا من 576 شكوى.. بينها أقامها الحشد الشعبي ضده

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الكرخ المركزية في بغداد، يوم الأربعاء، قراراً بتبرئة السياسي حيدر الملا، من 576 شكوى أقيمت ضده، من بينها قدمتها هيئة الحشد الشعبي بحقه، فيما قررت تغريمه عشرة ملايين دينار فقط.

وكتب الملا، في منشور له على فيسبوك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "بعد تسجيل 576 شكوى ضده، برأت محكمة جنايات الكرخ المركزية  حيدر الملا، في الدعوى المقامة ضده من قبل هيئة الحشد الشعبي، وذلك بعد اتهام الحشد بقتل متظاهري تشرين".

وكان المحامي أحمد شهيد مرهون، قد رفع في 21 تشرين الأول، 2021، دعوى قضائية ضد القيادي في تحالف "تقدم" حيدر الملا، بتهمة تبنيه افكارا تدعو الى التحريض على العنف والكراهية والطائفية والعنصرية، واشادته بالتطبيع مع إسرائيل.

وكان مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد استبعد المرشح عن تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي من الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

واستند قرار الاستبعاد إلى المادة 14 من نظام الحملات الانتخابية الذي ينص على أنه "يحظر على كل مرشح حزب او تحالف سياسي مشارك في الانتخابات أن يضمن حملاته الانتخابية افكارا تدعو إلى اثارة العنف والكراهية والنعرات القومية او الدينية او الطائفية او التكفيرية او القبلية او الاقليمية".

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