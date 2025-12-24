القضاء يبت بمصير المقاتلين العراقيين المشاركين في حرب روسيا و أوكرانيا

شفق نيوز - بغداد

شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء، على أن قانون العقوبات يعاقب بالسجن بحق المقاتلين العراقيين المشاركين في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك خلال لقائه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، رفقة لجنة الامر الديواني المعنية بمكافحة تجنيد العراقيين للقتال في روسيا، وفقا لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى.

وذكر البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث معالجة أوضاع العراقيين المتورطين في المعارك الجارية في أوكرانيا، حيث أوضح القاضي زيدان أن "قانون العقوبات العراقي يعاقب بالسجن كل من يلتحق بأي شكل من الأشكال بالقوات المسلحة لدولة أخرى بدون موافقة الحكومة العراقية".

يذكر أن أن العديد من المقاتلين العراقيين المشاركين في الحرب الروسية الأوكرانية لصالح موسكو، قد ناشدوا بإعادتهم إلى العراق، بعدما زجوا بأنفسهم في الحرب المستعرة منذ مطلع العام 2022، ولكن دون رد رسمي حول ذلك.

وكان السفير الروسي في العراق، ألبروس كوتراشيف، قد أفاد في مقابلة خاصة مع وكالة شفق نيوز، بأن "آلاف العراقيين" مستعدون للانضمام إلى الجيش الروسي إذا فُتح الباب أمامهم.

وينص القانون الروسي على أنه يحق لأي مواطن أجنبي مقيم في روسيا ويجيد اللغة الروسية التعاقد مع الجيش الروسي وفق عقد رسمي براتب محدد يتراوح 2500 – 3000 آلاف دولار.

يشار إلى أن أغلب الذين التحقوا بالجيش الروسي هم من الوافدين إلى موسكو بهدف السياحة أو ممن اتخذوا من الأخيرة بوابة آمنة لتحقيق أحلامهم في أحد الدول الأوربية.

وتقول مصادر مطلعة للوكالة، إن العروض اللافتة التي تقدمها بعض شركات السياحة في بغداد والمحافظات تحت يافطة السياحة للتعرف على معالم الدول الأوربية إلى جانب روسيا وأوكرانيا وبأسعار مناسبة، وأحيانا تقدم سفرات بنظام الأقساط الميسرة، أسهمت في استقطاب الآلاف من الشباب السفر الى روسيا وأوكرانيا.