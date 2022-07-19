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القضاء يباشر بالتحقيق في التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى المالكي

Category: سیاسة

Date: 2022-07-19T11:48:29+0000
القضاء يباشر بالتحقيق في التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى المالكي

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء، أن محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلباً مقدماً الى الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة إلى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم، إن محكمة تحقيق الكرخ "تجري حالياً التحقيق الأصولي بخصوصها وفق القانون".

وكان عدد من المحامين قد قدموا أول أمس الأحد، طلب إخبار إلى الإدعاء العام العراقي بشأن التسجيلات المنسوبة إلى زعيم إئتلاف دولة القانون نوري المالكي والتي هاجم فيها أطرافا وقوى سياسية والجيش والشرطة وعددا من الدول.

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