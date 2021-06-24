سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القضاء الأعلى ينهي علاقته بقضاة مفوضية الانتخابات ويصدر 36 مذكرة قبض في حادثة ذي قار

Category: سیاسة

Date: 2021-06-24T12:59:43+0000
القضاء الأعلى ينهي علاقته بقضاة مفوضية الانتخابات ويصدر 36 مذكرة قبض في حادثة ذي قار

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يوم الخميس إنهاء علاقة المجلس بالقضاة الذين تولوا مناصب في مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مؤكدا صدور عشرات مذكرة قبض بحق اشخاص اعتدوا على رئيس محكمة ذي قار. 

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع عدد من الإعلاميين وناقش معهم جملة من القضايا المهمة.

وذكر بيان صادر عن المجلس أن القاضي فائق زيدان تطرق خلال اللقاء الى عدة محاور منها نقل معلومات غير دقيقة عن عمل القضاء بهدف اثارة الراي العام وكذلك التأكيد على موضوع الانتخابات وعلاقة المجلس بها وحادثة التجاوز على المؤسسة القضائية في محافظة ذي قار.

واضاف ان"المجلس كان رافض لفكرة تولي القضاة مسؤولية العمل في مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاننا نرى ان المكان الطبيعي للقاضي هو في المحكمة، لافتا الى انه "نتيجة لصدور قانون جديد للانتخابات وافقنا على ترشيح قضاة للعمل في مجلس المفوضية الحالية".

ونوه ان"القضاة بعد تسلمهم مهامهم في مجلس المفوضية انتهت علاقتهم بالمجلس اداريا".

القاضي أوضح انه "هناك حملة تقوم بها بعض الجهات المشبوهة باستهداف متعمد للقضاء بهدف اثارة الراي العام من خلال نشر معلومات مزيفة لا تمت للقضاء بصلة".

وبخصوص الحادثة التي حصلت في ذي قار قال زيدان: تم اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق المتورطين بالحادث وصدور مذكرات قبض بحق 36 شخصا وقدم اليوم هولاء الاشخاص اعتذارهم للقضاء عما بدر منهم".

وبشأن عمل الادعاء العام في العراق ذكر القاضي فائق زيدان ان نظام الادعاء العام في العراق يختلف عن النظام في دول المنطقة لان عمله هو مراقبة قرارات القاضي والطعن فيها امام الجهات المختصة ".

وكشف مصدر أمني، يوم الأربعاء، عن صدور أوامر قبض بحق 30 شخصاً بتهمة "إهانة" رئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية.

ونظم قضاة وموظفو محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة استنكارا للتهجم على رئيس المحكمة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن عشرات القضاة والموظفين أدانوا التطاول على رئيس المحكمة من قبل عوائل ذوي ضحايا التظاهرات في المحافظة ومحاولة التهجم عليه أثناء لقائه بهم.

وكانت وكالة شفق نيوز قد حصلت في وقت سابق على فيديو مسرب من لقاء لعدد من أهالي ضحايا التظاهرات برئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، واتهم الأهالي رئيس المحكمة بأنه يتلقى أوامره من بعض زعماء الأحزاب والكتل السياسية وأن القرار القضائي مسيس وغير مستقل.

related

القضاء العراقي يمنع متهمين بقضايا فساد من السفر

Date: 2019-10-25 21:47:28
القضاء العراقي يمنع متهمين بقضايا فساد من السفر

القضاء العراقي يقدم طلبا برفع الحصانة عن 21 برلمانيا

Date: 2019-07-31 10:25:53
القضاء العراقي يقدم طلبا برفع الحصانة عن 21 برلمانيا

القضاء الأعلى يكلّف الادعاء العام بمهام تفتيشية في الوزارات بالتنسيق مع النزاهة

Date: 2019-10-09 09:13:05
القضاء الأعلى يكلّف الادعاء العام بمهام تفتيشية في الوزارات بالتنسيق مع النزاهة

مقترح لتولي "يونامي" مفوضية الانتخابات في العراق وتزايد المطالبات بتشريع قانونها

Date: 2019-11-22 18:31:26
مقترح لتولي "يونامي" مفوضية الانتخابات في العراق وتزايد المطالبات بتشريع قانونها

العراق يعتزم إنشاء محاكم مختصة بعد تشريع قانون مثير للجدل

Date: 2020-11-26 12:03:18
العراق يعتزم إنشاء محاكم مختصة بعد تشريع قانون مثير للجدل

قاضٍ: كوادر متقدمة بالوزارات و"موظفون انتحاريون" يغطون عمليات الفساد بالعراق

Date: 2021-04-01 08:22:14
قاضٍ: كوادر متقدمة بالوزارات و"موظفون انتحاريون" يغطون عمليات الفساد بالعراق

القضاء العراقي يمنع انتماء القضاة للأحزاب السياسية ويحظر مشاركتهم بالإنتخابات

Date: 2021-02-25 11:20:34
القضاء العراقي يمنع انتماء القضاة للأحزاب السياسية ويحظر مشاركتهم بالإنتخابات

العراق يكشف عن مئات قضايا الفساد بحق متهمين في الخارج

Date: 2019-06-23 10:40:04
العراق يكشف عن مئات قضايا الفساد بحق متهمين في الخارج