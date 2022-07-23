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القضاء الأعلى يدعم حل الخلافات العالقة بين اربيل وبغداد عبر أمرين

Category: سیاسة

Date: 2022-07-23T15:48:08+0000
القضاء الأعلى يدعم حل الخلافات العالقة بين اربيل وبغداد عبر أمرين

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، مع السلطة القضائية الاتحادية الإشكالات بين حكومتيّ بغداد وأربيل.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل في مكتبه ببغداد رئيس حكومة لاقليم، وجرى في اللقاء التباحث حول أهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور.

وشدد بارزاني على ضرورة التعامل مع إقليم كوردستان ككيان اتحادي ودستوري.

فيما اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى دعمه لحل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية، من خلال الحوار ووفقاً للدستور، بما يصب في مصلحة المواطنين العراقيين كافة.

ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، الى العاصمة بغداد لبحث ملفات اقتصادية.

واستقبل بارزاني وزيرا النفط الاتحادي احسان عبد الجبار والخارجية فؤاد حسين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بارزاني عقد بعد ذلك اجتماعاً مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وتهدف زيارة بارزاني بحسب بيان صدر عن إعلام حكومة الإقليم إلى التركيز على الحل الدستوري بشأن المشكلات العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وفي مقدمتها ملف النفط والغاز.

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