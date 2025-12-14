القضاء الأعلى يحدد المدد الدستورية القصوى لتشكيل السلطات الثلاث.. وثيقة

شفق نيوز- بغداد

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، مخططاً سلط فيه الضوء على الإطار الزمني الدستوري المحدد للمراحل الانتقالية المتعلقة بتشكيل السلطات الثلاث، وذلك وفقاً للمواد الدستورية النافذة.

ووفقاً لوثيقة صادرة عن القضاء وردت لوكالة شفق نيوز، فإن انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه سيكون خلال 15 يوماً (المادة 54 من الدستور) منذ تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية بتاريخ 14 / 12 / 2025.

وأضاف أن انتخاب رئيس الجمهورية سيكون خلال 30 يوماً من تاريخ أول جلسة لمجلس النواب بعد انتخاب الرئيس الجديد ونائبيه (المادة 72 / ثانياً / ب من الدستور).

وأشار القضاء، إلى أن تكليف رئيس الوزراء سيكون من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية وخلال 15 يوماً (المادة 76 / أولاً من الدستور)، بينما يكون تشكيل الحكومة الجديدة من تاريخ تكليف رئيس الوزراء وخلال 30 يوماً (المادة 76 / ثانياً من الدستور).

وصادقت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الأحد 14 كانون الأول 2025، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.