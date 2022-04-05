القضاء الأعلى العراقي يستبعد تشكيل حكومة طوارئ في البلاد

شفق نيوز/ استبعد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اللجوء الى خيار تشكيل حكومة طوارئ في ظل الأزمة السياسية الحاصل في البلاد والعجز بالمضي في تشكيل حكومة اتحادية جديدة رغم مرور عدة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة.

جاء ذلك في تصريحات نشرها اليوم الموقع الألكتروني الرسمي لمجلس القضاء الأعلى اليوم الأحد.

وقال زيدان إن الظروف الحالية لا تستدعي وجود حكومة طوارئ وتشكيلها أمر مستبعد، مردفا بالقول إن "القضاء يضطلع بدور وطني ويقترح حلولا دستورية وقانونية لمعالجة الأزمة والانسداد السياسي وهذا ليس تدخلا في السياسة".

وأضاف "نعتقد أن التوافقات السياسية ستحسم الأزمة الحالية وليس حل البرلمان".

وعن موقفه من تسنم منصب رئيس الحكومة العراقية المقبلة قال زيدان "تكررت علينا عروض من قبل بعض القوى السياسية لتسنم منصب رئيس الوزراء لكننا رفضنا أكثر من مرة ونعتقد أن مكان القاضي هو القضاء".

وتحدث رئيس مجلس القضاء الأعلى عن قرار المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في البلاد) بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، قال زيدان المحكمة الاتحادية لم تستهدف الإقليم في قراراتها، ودعوى قانون النفط والغاز تأخرت دون مبرر".

ووصف علاقة مجلس القضاء الأعلى بقضاء الإقليم بأنها "جيدة ولم تحصل تقاطعات في العمل".