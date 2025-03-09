القضاء يصدر أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قرار إقالة رئيس مجلس نينوى.. وثيقة

شفق نيوز/ أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، أمرًا ولائيًا يقضي بإيقاف تنفيذ القرار المتضمن إقالة أحمد الحاصود من منصب رئيس مجلس محافظة نينوى.

وجاء في وثيقة رسمية تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن المحكمة عقدت جلستها اليوم، حيث قررت إصدار الأمر الولائي لصالح المدعي أحمد يونس مصطفى الحاصود.

واكد نص الوثيقة أن المحكمة قررت إيقاف تنفيذ قرار الإقالة لحين حسم الدعوى المرفوعة بشأنه، استنادًا إلى أحكام المواد (151) و(152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.

وأكدت المحكمة أن قرارها صدر بصورة مستعجلة وقابلة للتظلم أمام المحكمة، حيث تم تبليغ جميع الأطراف المعنية بموعد الجلسة المقبلة للنظر في الطعن بشكل نهائي.

ويأتي هذا القرار بعد تقديم الحاصود طعنًا قانونيًا ضد قرار إقالته، حيث يجادل بأن عملية الإقالة لم تستوفِ الشروط القانونية، فيما يرى أعضاء من مجلس نينوى أن قرار الإقالة تم وفق الأطر الدستورية والقانونية.

يُذكر أن إقالة الحاصود جاءت بعد تصويت أغلبية أعضاء مجلس محافظة نينوى لصالح إبعاده من منصبه، وسط انقسامات سياسية حادة داخل المجلس بين تحالف "نينوى الموحدة" وتحالف "نينوى المستقبل"