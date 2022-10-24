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القضاء العراقي يوجه جهاز المخابرات بمنع المتورطين بـ"سرقة القرن" من السفر

Category: سیاسة

Date: 2022-10-24T18:42:04+0000
القضاء العراقي يوجه جهاز المخابرات بمنع المتورطين بـ"سرقة القرن" من السفر
شفق نيوز/ وجه القضاء العراقي، اليوم الاثنين، جهاز المخابرات ووزارة الداخلية بمنع سفر عدد من المطلوبين بما بات يعرف بـ"سرقة القرن" من الهيئة العامة للضرائب، فيما أصدر قوائم بحق المطلوبين بالاسماء.

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