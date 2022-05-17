القضاء العراقي يوجه باستقدام هوشيار زيباري

شفق نيوز/ صرّح مصدر قضائي، يوم الثلاثاء، بأن محكمة تحقيق الكرخ أصدرت قرارا باستقدام القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري بتهمة الإساءة إلى المحكمة الإتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق).

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن المحكمة المذكورة أصدرت أمر استقدام بحق زيباري بتاريخ 2022/5/16 بناءً على شكوى تقدم بها الممثل القانوني عن المحكمة الاتحادية العليا عن "جريمة الاساءة الى القضاء بشكل متكرر".

وكان زيباري قد انتقد في مناسبات عدة القرارات الصادرة عن القضاء العراقي وبالاخص المحكمة الاتحادية العليا على خلفية اصدارها فتاوى واحكاماً تتعلق بقضايا سياسية، وكان آخرها اتهامه يوم أمس القضاء بانجراره الى "قرارات منحازة المتضرر منها هو المواطن أمنيا واقتصاديا".