القضاء العراقي يوجه باستقبال الفائزين بالإنتخابات المحلية لتأدية اليمين القانونية

شفق نيوز/ وجه مجلس القضاء الأعلى، يوم الإثنين، رؤساء محاكم الإستئناف بإستقبال الفائزين بالإنتخابات المحلية لتأدية اليمين القانونية.

وذكر بيان لإعلام القضاء ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الأولى في الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين الموافق 22 /1 /2024 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان وتم خلالها، إقرار ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف".

وأضاف البيان "بمناسبة إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التصديق على النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم وجه المجلس رؤوساء محاكم الاستئناف استقبال الفائزين لتأدية اليمين القانونية أمام رئيس الاستئناف حصراً في مقر رئاسات محاكم الاستئناف أما في بغداد تكون مراسيم تأدية اليمين في مقر رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ عملاً بأحكام المادة رقم (29) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات، امس الأحد، مصادقتها على نتائج انتخابات مجالس المحافظات، التي شهدها العراق في 18 كانون الأول الماضي.