القضاء العراقي ينهي النظر بـ 338 طعنا الخاصة بالانتخابات المحلية

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الاعلى، يوم الأربعاء، أن الهيئة القضائية للانتخابات أنهت النظر بشأن الطعون المرسلة إليها من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات بخصوص انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم لسنة 2023.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أن "الهيئة القضائية نظرت في (338) طعنا والتي تم انجازها خلال المدة المقررة قانونا وفقا لاحكام المادة 10 / 7 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019".

وباشرت المفوضية، بتسلّم الطعون اعتبارا يوم 30 من شهر كانون الأول. والطعون ستنظر بها الهيئة القضائية للانتخابات بشكل دقيق وخلال 10 ايام، وبعد النظر بالطعون هناك 15 يوما لمجلس المفوضين من أجل المصادقة على النتائج النهائية، وفقاً لإعلام المفوضية.