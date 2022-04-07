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القضاء العراقي ينقض الحكم بالسجن لمدة سنتين بحق وزير المالية الاسبق رافع العيساوي

Category: سیاسة

Date: 2022-04-07T12:26:23+0000
القضاء العراقي ينقض الحكم بالسجن لمدة سنتين بحق وزير المالية الاسبق رافع العيساوي

شفق نيوز/ افاد مصدر قضائي، يوم الخميس بأن محكمة التمييز نقضت الحكم بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ بحق وزير المالية الاسبق رافع العيساوي بقضية تتعلق بالنزاهة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المحكمة قررت أيضا الإفراج عن العيساوي بكفالة.

وكانت محكمة تحقيق الكرخ في العاصمة بغداد قد أصدرت في شهر شباط الماضي حكماً بالسجن سنتين بحق وزير المالية الأسبق رافع العيساوي مع وقف التنفيذ.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في شهر حزيران من العام 2020 اطلاق سراح وزير المالية السابق رافع العيساوي بكفالة بعد انتفاء الادلة الموجهة اليه وفق الارهاب.

واعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في العام 2020، توقيف المتهم رافع العيساوي وزير المالية العراقي السابق، لاجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها.

وشغل العيساوي الذي ينتمي الى كتلة اتحاد القوى الوطنية العراقية (الائتلاف السُني) منصب وزير المالية في الحكومة العراقية بين عامي 2008-2014 عندما كان نوري المالكي رئيسا للوزراء، وقدم العيساوي استقالته من منصبه قبيل انتهاء مهامه بعد اتهامه بدعم الإرهاب.

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