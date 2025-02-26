القضاء العراقي ينفي إصدار مذكرات قبض بحق الشرع وترامب وويسلون
شفق نيوز/ نفى مجلس القضاء العراقي، يوم
الأربعاء، وجود أي مذكرات إلقاء قبض صادرة من المحكام في البلاد بحق رؤساء دول
ومسؤولين فيها.
وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن
"المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، رصد نشر مذكرات قبض في مواقع
التواصل الاجتماعي ينسب صدورها إلى محاكم تحقيق".
وأضاف أن "المركز يود التوضيح بعد
الاتصال بالمحاكم المنسوب لها اصدار هذه المذكرات أنها مزورة وغير صحيحة"،
مبينا "بهذا الصدد نحذر من يمارس هذه السلوكيات المخالفة للقانون، وسوف يتم
متابعة مرتكبيها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".
وخلال الأيام الماضية، جرى تداول مذكرات قبض
بحق الرئيس السوري أحمد الشرع، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والنائب في
الكونغرس الأمريكي جو ويلسون.