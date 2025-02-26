القضاء العراقي ينفي إصدار مذكرات قبض بحق الشرع وترامب وويسلون

شفق نيوز/ نفى مجلس القضاء العراقي، يوم الأربعاء، وجود أي مذكرات إلقاء قبض صادرة من المحكام في البلاد بحق رؤساء دول ومسؤولين فيها.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، رصد نشر مذكرات قبض في مواقع التواصل الاجتماعي ينسب صدورها إلى محاكم تحقيق".

وأضاف أن "المركز يود التوضيح بعد الاتصال بالمحاكم المنسوب لها اصدار هذه المذكرات أنها مزورة وغير صحيحة"، مبينا "بهذا الصدد نحذر من يمارس هذه السلوكيات المخالفة للقانون، وسوف يتم متابعة مرتكبيها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

وخلال الأيام الماضية، جرى تداول مذكرات قبض بحق الرئيس السوري أحمد الشرع، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والنائب في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون.