القضاء العراقي يقرر حل ثلاثة أحزاب لارتباطها بحزب العمال الكوردستاني (وثائق)

شفق نيوز/ قررت الهيئة القضائية للانتخابات، حل ثلاثة أحزاب سياسية لارتباطها بحزب العمال الكوردستاني المحظور في العراق.

والأحزاب هي كل من: حزب الحرية والديمقراطية الأيزيدية، وحزب جبهة النضال الديمقراطي، وحزب مجتمع كوردستان "تفكري آزادي".

ووفقا للحكم الصادر عن محكمة الهيئة القضائية للانتخابات، فقد تقرر حل الأحزاب السياسية الثلاثة، وإغلاق مقراتها، ومصادرة أموالها بعد استنفاذ طرق الطعن القانونية عملا بحكم المادة (46/ثالثا) من قانون الأحزاب السياسية.

هذا وصدر القرار بالاتفاق قابلا للطعن بتاريخ الأول من شهر آب/أغسطس الجاري.

ووجه رئيس الحكومة الاتحادية العراقية محمد شياع السوداني، مؤخرا، باعتماد كلمة "المحظور" في الخطابات الحكومية التي يرد فيها اسم حزب العمال الكوردستاني.