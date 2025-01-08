القضاء العراقي يقرر تمديد عمل مفوضية الانتخابات

شفق نيوز/ قرر مجلس القضاء الأعلى، يوم الأربعاء، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية العليا للانتخابات للدورة الحالية لمدة سنتين.

وبحسب وثائق صادرة عن المجلس تحلصت عليها وكالة شفق نيوز، فإنه تقرر تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية لمدة سنتين تبدأ من تاريخ 2025/1/7 ولغاية 2027/1/6.

وبشأن القرار القضائي، ذكر المجلس، بحسب الوثائق، أنه "في حال وجود رؤية سياسية بغير ما تقدم بإمكان مجلس النواب وبما يملكه من صلاحية تشريعية تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات المرقم (31) لسنة 2019".

يشار إلى أن المدة القانونية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد انتهت منذ، يوم أمس (7 كانون الثاني 2025)، بحسب مصدر نيابي تحدث لوكالة شفق نيوز.

وفي وقت سابق من اليوم، قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز، إن المدة القانونية لعمل مجلس المفوضين "قد انتهت"، فيما اشار إلى أن "إنتهاء المدة القانونية لمفوضية الانتخابات يضع مجلس النواب أمام خيارين، إما تمديد عمل المجلس الحالي أو المضي نحو اختيار مفوضية جديدة للانتخابات".

واستبعدت النائبة عن كتلة "صادقون"، زهرة البجاري، يوم الأحد الماضي، عقد جلسة طارئة لمجلس النواب للبت في تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.