القضاء العراقي يعيد ظافر العاني الى السباق الانتخابي بعد تبرئته من تهمة تمجيد البعث

شفق نيوز - بغداد

قررت الهيئة القضائية للانتخابات، اليوم الأربعاء، اعادة المرشح عن حزب "تقدم" ظافر العاني الى السباق الانتخابي بعد إلغاء قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي باستبعاده.

جاء ذلك وفق للحكم الصادر عن الهيئة والمذيل بتوقيع رئيسها القاضي حسن فؤاد اضافة الى عضوين آخرين وهما القاضيان جليل عدنان خلف، وأحمد علي خلف بتاريخ العاشر من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.

وقبلت الهيئة القضائية طعن العاني، وذكرت أنه "لم يؤشر (بحقه) ما يُعد ترويجاً لحزب البعث المحظور"، مستندة في ذلك إلى رصد هيئة الاعلام والاتصالات في ذلك.

وقالت الهيئة، إن هيئة الاعلام والاتصالات نفت قيام الطاعن للترويج الى ذلك الحزب "مما يقضي قبول ترشيحه لعضوية مجلس النواب، ويكون قرار المفوضية في استبعاده مخالفاً للاصول وأحكام القانون".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد قررت في 25 من شهر آب/أغسطس الماضي استبعاد العاني من خوض الانتخابات المقبلة.

وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ في شهر تموز/يوليو العام 2016 مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.

وحكم الحزب قرابة أربعة عقود من الزمن في العراق تصدى في معظم هذه الفترة لرأس هرم السلطة الرئيس السابق صدام حسين قبل أن تطيح به الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في حرب الخليج الثالثة في العام 2003.

وقد ارتكب نظام البعث في عهد "حسين" العديد من الجرائم التي صنفتها المحكمة الجنائية المختصة في العراق على أنها "جرائم إبادة جماعية"، وقد قضت بالحكم على الرئيس الراحل وعلى المسؤولين المقربين منه بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت.