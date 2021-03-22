سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القضاء العراقي يطلق سراح ابراهيم الصميدعي بكفالة

Category: سیاسة

Date: 2021-03-22T07:48:17+0000
القضاء العراقي يطلق سراح ابراهيم الصميدعي بكفالة

شفق نيوز/ أفرج القضاء العراقي، الاثنين، عن المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي الذي اعتقل الأسبوع الماضي.

وابلغ مصدر قضائي وكالة شفق نيوز، أن إطلاق سراح الصميدعي تم بكفالة عن ثلاث دعاوى قضائية.

وامس الاحد، كشف مصدر مطلع، عن تفاصيل جديدة تتعلق بقضية اعتقال المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، لافتا إلى أن الأخير يواجه ثلاث دعاوى.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "القضية الأولى تتعلق بملف ترشيح شخصية لمنصب وزاري مع شخصية سياسية، والثانية دعوى من وزارة الدفاع بتهمة تسريب وثائق، أما الثالثة فهي التهجم على المؤسسة القضائية من خلال تسجيلات صوتية".

وأشار المصدر، إلى أن "الصميدعي موقوف الآن على خلفية جميع هذه الدعاوى".

وكان الصميدعي، قد اعتقل على أيدي قوة أمنية اقتادته من منزله في العاصمة بغداد، ليل الجمعة (19 آذار 2021).

والصميدعي محلل سياسي ومحامٍ وصحفي عراقي، وهو عضو مركز الرافدين للحوار، وشغل منصب مدير تحرير جريدة الزمان، كما كان ضابطاً في الجيش العراقي السابق.

related

الكاظمي يعلق على تأجيل موعد الانتخابات المبكرة

Date: 2021-01-19 12:57:38
الكاظمي يعلق على تأجيل موعد الانتخابات المبكرة

مجلس النواب يعلن جدول اعمال جلسة اليوم

Date: 2019-11-09 11:18:49
مجلس النواب يعلن جدول اعمال جلسة اليوم

عبد المهدي: استقالة الحكومة دون بديل دستوري يعني ترك العراق للفوضى

Date: 2019-10-25 00:36:29
عبد المهدي: استقالة الحكومة دون بديل دستوري يعني ترك العراق للفوضى

وفاة عضو مجلس النواب العراقي حنين القدو

Date: 2020-12-13 20:46:08
وفاة عضو مجلس النواب العراقي حنين القدو

رئيس البرلمان يطالب برفع الحصانة عنه وعن نائبيه

Date: 2019-10-29 14:17:34
رئيس البرلمان يطالب برفع الحصانة عنه وعن نائبيه

الكاظمي لـ"المستهترين": اتقوا الحليم إذا غضب

Date: 2020-10-18 13:11:46
الكاظمي لـ"المستهترين": اتقوا الحليم إذا غضب

فصيل مسلح يكشف عن "ضمانات" يحملها الكاظمي الى واشنطن

Date: 2020-08-09 10:09:28
فصيل مسلح يكشف عن "ضمانات" يحملها الكاظمي الى واشنطن

الكندري يسأل الخالد عن الشكوى العراقية ضد الكويت والإجراءات الحكومية حيالها

Date: 2019-09-08 13:09:28
الكندري يسأل الخالد عن الشكوى العراقية ضد الكويت والإجراءات الحكومية حيالها