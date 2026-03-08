القضاء العراقي يطلب من أربيل تنفيذ أمر القبض على مشعان الجبوري بشكوى الحلبوسي (وثيقة)

شفق نيوز – بغداد

وجّه مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الأحد، كتاباً إلى رئاسة محكمة استئناف أربيل، لتنفيذ مذكرة قبض بحق مشعان الجبوري، بعد شكوى من رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي.

ووفق الوثيقة الصادرة عن رئاسة هيئة الإشراف القضائي، جاء الطلب استناداً إلى الأمر القضائي المتعلق بتشكيل اللجنة القضائية المشتركة بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء إقليم كوردستان، الخاصة بمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العراقية ومعالجة إشكاليات إصدار وتنفيذ مذكرات القبض وتسليم المتهمين.

وأشار الكتاب إلى ورود طلب من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة لتنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق الجبوري، وفق أحكام المادة (430) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، مع توجيه بإلقاء القبض عليه وإرساله موقوفاً إلى المحكمة المذكورة بأسرع وقت.

وكانت رئاسة محكمة استئناف بغداد – الكرخ / محكمة تحقيق الكرخ الثالثة أصدرت مذكرة قبض بحق الجبوري إثر شكوى من الحلبوسي.

لكن الجبوري، أعلن يوم الجمعة الماضي، عن رفضه المثول أمام المحكمة، متهما رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان باستهدافه.