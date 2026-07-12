أمر قبض بحق النائب السابق باسم خشان بتهمة "الفساد" (وثائق)

شفق نيوز- بغداد

أصدرت محكمة تحقيق الكرخ، أمري قبض بحق النائب السابق باسم خشان، على خلفية تهم تتعلق بالإضرار العمدي بالمال العام وطلب منفعة مقابل أداء واجبات وظيفية.

وبحسب وثائق اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن أمر القبض الأول صدر وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، الخاصة بالإضرار العمدي بالمال العام.

كما أصدرت المحكمة أمر قبض ثانٍ بحق خشان، بتهمة طلب منفعة مقابل أداء واجبات وظيفية، استناداً إلى أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (160) لسنة 1983.